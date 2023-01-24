Противник концентрується на Запорізькому напрямку, - полковник СБУ Костенко
Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що ворог накопичує резерви на Запорізькому плацдармі
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Противник підтягнув сили на Запорізький напрямок. Це війська, які вийшли з правобережжя Дніпра, які були витіснені ЗСУ та перейшли на лівий берег, щоб посилити східний та Запорізький напрямки. Противник цими резервами намагається протиснути Бахмут і Соледар, а на Півдні ми бачимо, що вони накопичують резерви", - зауважив Костенко.
За словами полковника СБУ, на Запорізькому напрямку противник веде активні дії та малими групами намагається захоплювати українські території.
"Ворог розуміє, що Запорізький напрямок для нас є важливим. Противник готується до весняної кампанії, і зараз створює собі умови для подальшого наступу, накопиченням резервів та введенням цих підрозділів у бойові дії. Противник веде активні дії, вони малими групами намагаються захоплювати території, щоб покращити свої позиції та вибити нас з висот. Наше завдання зупинити ворога, щоб створити умови для наступу ЗСУ", - додав Костенко.
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