Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка зазначає, що останніми днями найзапекліші бої точилися на трьох ділянках. На Луганщині, біля Кремінної, українські військові, ймовірно, досягли невеликих успіхів та успішно відбили російську контратаку.

Крім цього, у розвідці Британії підтвердили дані, що росіяни на початку тижня нібито захопили Соледар та припустили, що після цього вони взяли паузу та відновлюють сили у місті.

В Запорізькій області, обидві сторони зосередили значні сили, які вели артилерійські перестрілки та сутички, але уникали будь-яких широкомасштабних наступальних зусиль.

"Загалом конфлікт зайшов у глухий кут. Однак існує реалістична можливість локального просування росіян навколо Бахмута", - дійшли висновку в британські розвідці.

19 січня американська розвідка повідомила, що в районі Соледара і Бахмута тривають жорстокі бої, однак росіяни не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів.

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