Росія не захопила Соледар, контроль над містом залишається спірним, - Білий дім
За оцінками американської розвідки, в районі українських міст Соледар і Бахмут тривають жорстокі бої, однак росіяни не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів
Про це заявив у середу під час телефонного брифінгу представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Я скажу вам, що станом на сьогоднішній ранок ми не оцінюємо, що вони (росіяни – ред.) фактично заволоділи обома містами в односторонньому порядку", - зауважив Кірбі.
Він зазначив, що в цьому районі на Донбасі "ведуться жорстокі бої", особливо біля Соледара, де, за оцінкою США, контроль над територією залишається спірним.
Кірбі також зауважив, що хоча росіяни впродовж останніх днів і розвинули поступовий прогрес, однак це їм обійшлося дорого – вони фактично закидають тілами українські позиції. За його словами, ці зусилля керуються, в основному, Пригожиним та його ПВК Вагнера за певної підтримки російських військових.
Водночас представник Білого дому зазначив, що "Пригожин хоче, аби його вважали більш актуальним і незамінним на полі бою", ніж традиційні збройні сили РФ. Кірбі також підтвердив, що через це між міноборони Росії та угрупованням Пригожиним зберігається напруженість.
- Також напередодні розвідка Британії припустила, що українські військові, ймовірно, відійшли на нові оборонні позиції на захід від Соледара.
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