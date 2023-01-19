Про це заявив у середу під час телефонного брифінгу представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Я скажу вам, що станом на сьогоднішній ранок ми не оцінюємо, що вони (росіяни – ред.) фактично заволоділи обома містами в односторонньому порядку", - зауважив Кірбі.

Він зазначив, що в цьому районі на Донбасі "ведуться жорстокі бої", особливо біля Соледара, де, за оцінкою США, контроль над територією залишається спірним.

Кірбі також зауважив, що хоча росіяни впродовж останніх днів і розвинули поступовий прогрес, однак це їм обійшлося дорого – вони фактично закидають тілами українські позиції. За його словами, ці зусилля керуються, в основному, Пригожиним та його ПВК Вагнера за певної підтримки російських військових.

Водночас представник Білого дому зазначив, що "Пригожин хоче, аби його вважали більш актуальним і незамінним на полі бою", ніж традиційні збройні сили РФ. Кірбі також підтвердив, що через це між міноборони Росії та угрупованням Пригожиним зберігається напруженість.

Також напередодні розвідка Британії припустила, що українські військові, ймовірно, відійшли на нові оборонні позиції на захід від Соледара.

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