Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка припустила, що 16 січня українські війська, ймовірно, вийшли з міста Соледар на Донеччині, залишивши його під контролем росіян. Українські сили, ймовірно, створили нові оборонні рубежі на заході від міста.

Британські аналітики зазначають, що наступ на Соледар в основному здійснювали найманці з ПВК Вагнера, а сама операція була допоміжною та спрямованою на те, щоб уможливити оточення більшого населеного пункту - Бахмута. Один із двох основних шляхів постачання українських військових у Бахмуті зараз опинився під більшим тиском.

Знімки показують, що з початку січня 2023 року південь і схід від Бахмута продовжують зазнавати інтенсивного артилерійського обстрілу. Українські сили майже напевно продовжують оборону від російських сил на підступах до міста.

Водночас у ранковому звіті Генштабу ЗСУ зазначається, що Соледар зазнав артилерійських обстрілів РФ. Це свідчить, що у місті залишаються українські військові.

17 січня командир батальйону "Свобода", капітан Національної гвардії Петро Кузик заявив, що частина Соледара перебуває під окупацією, але у промзоні та на декількох вулицях закріпилися українські військові й успішно ведуть оборонні бої.

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