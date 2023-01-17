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Аналітика

Першими в Україні будуть танки Challenger 2, авіанавчання у Білорусі, ситуація навколо Соледара та Бахмута. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
17 січня, 2023 вiвторок
21:39
Статті Сергій Згурець

Велика Британія оголосила про безпрецедентний пакет військової допомоги, до якого ввійшли 14 одиниць британських танків Challenger 2, близько 300 одиниць бронетехніки різних типів, артилерія, високоточні ракети

Україна може отримати три батареї Patriot

Почну з гарної новини про те, що на базу армії США в Оклахомі вже прибули українські військові для навчання на зенітно-ракетних комплексах Patriot. Про це повідомив американський канал Fox News. Терміни навчання не вказані, йдеться про декілька місяців, але ми розуміємо, що українські військові будуть прагнути зробити все можливе, аби пришвидшити надходження в Україну цієї зброї. Вона вкрай потрібна, аби припинити ворожий ракетний терор. Також агенція Bloomberg повідомила, що Нідерланди розглядають можливість передати Україні батарею Patriot, тобто буде вже три батареї — це німецька, американська та голландська.

Спільне авіанавчання Білорусі з РФ

А в цей час наш Генштаб повідомив, що під виглядом спільного льотного тактичного навчання, яке почалося 16 січня, Росія посилює бойове авіаційне угруповання у Білорусі. На білоруський військовий аеродром з Росії прилетіли вже чотири військово-транспортних літаки, 12 гелікоптерів і щонайменше 8 винищувачів Су-35. З огляду на це, як повідомив Генштаб ЗСУ, зростає загроза ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору Білорусі. Нагадаю, що ворожі літаки та гелікоптери зручна ціль для наших систем ППО. Якщо у цих літаків виникне спокуса перетнути наш державний кордон, то вони поповнять список збитих літаків і гелікоптерів. На сьогодні цей перелік вже нараховує 286 літаків та 276 гелікоптерів і далі буде.

Ситуація навколо Бахмута та Соледара

Петро Кузик, командир батальйону "Свобода", капітан Національної гвардії України розказав, що ситуація непроста. Ворог намагається активно штурмувати й штурмує з маневрами. У Соледарі ще тривають вуличні бої, українські війська б‘ються. Частина міста під окупацією, але у промзоні та на декількох вулицях закріпилися наші військові й успішно ведуть оборонні бої. По всій лінії Бахмут — Соледар і у навколишніх селах ворог отримав значне підкріплення, тому кидає у бій нові й нові сили.

Командир батальйону "Свобода" зауважив, що оживилася ворожа артилерія, почастішали авіаудари. Динаміка бою збільшена. Ворог намагається окрім Соледара протиснутися з флангів на Бахмут. Нові ворожі підрозділи зі свіжими силами досить нахабно себе поводять, але зазнають втрат. Я думаю, що з ними буде так, як з вагнерівцями, рано чи пізно вони закінчаться. Наша робота — перемелювати їх в обороні, поки не надійдуть інші накази.

Петро Кузик зазначив, що у ворога на деяких ділянках є успіх, і про це треба чесно говорити — росіяни протиснулися. Лінія зараз стабілізована, намагаємося повернути території. Загалом ділянка по флангу Бахмута більш менш стабільна. Противник намагається розвинути успіх по Соледару, на цій ділянці є прориви, але там сконцентрована увага нашої артилерії. Результат за вчора та сьогодні більш ніж хороший.

Капітан Національної гвардії України сказав, що у Бахмуті легше не стало. Ворог намагається протиснутися, робить спроби скувати нас, щоб не дати перекинути додаткові сили на Соледар та на інші ділянки, однак зазнає значних втрат. Мені здається, що ворог захлинеться у цій атаці теж.

Кузик додав, що у район Кліщіївки прийшли нові ворожі підрозділи, які були кинуті в атаку, і декілька таких вже були знищені. Але ворог адаптується і ми маємо серйозне протистояння. До цього часу там працювали вагнерівці, тобто змішані підрозділи зеків, мобілізованих і професійних військових, то зараз вже їх підсилили кадрові військові РФ, які мають підготовку та досвід. Це ускладнює нашу роботу, але тримаємо рубежі. Якщо буде наказ йти вперед — будемо йти вперед. Зараз є наказ утримувати рубежі.

Безпрецедентний пакет військової допомоги від Великої Британії

Для перемоги нам треба мужність наших людей, а також більше зброї. Зараз ми очікуємо на чергову зустріч міністрів оборони у форматі Рамштайн, а перед тим Велика Британія оголосила про безпрецедентний пакет військової допомоги й міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав, що це буде найважливіший пакет для прискорення успіху України у бойових діях. У цей пакет військової допомоги входять 14 одиниць британських танків Challenger 2, близько 300 одиниць бронетехніки різних типів, артилерія, високоточні ракети – все це є суттєвою підтримкою для того, аби ми могли сформувати нові підрозділи або з'єднання, які спроможні проводити наступальні дії. Це пакет має і політичну складову, бо вважається, що отримання британських танків Challenger 2 нарешті відкриє дорогу іншим зразкам важкої бронетехніки, зокрема німецьким танкам Leopard. Але все-таки першими будуть Challenger.

Микола Саламаха, експерт з бронетанкової техніки та підполковник у відставці, зазначив щодо особливостей танку Challenger 2: він має 120 мм нарізну гармату, яка є найбільш потужною саме у цьому класі. Також танк має надзвичайно велику точність та досить своєрідні боєприпаси: бронебійні фугасні снаряди, бронебійні підкаліберні снаряди, також багатоцільові осколково-фугасні снаряди з акумулятивною дією. Приціл – сучасний, комбінований с тепловізором. Стабілізація у двох площинах озброєння, електрична. Швидкість обертання башти – 9 секунд на 360 градусів, а це рекорд серед бронетанкової техніки такого класу, тобто танки вагою майже 60 і більше тонн, а швидкість обертання швидше приблизно у два рази, ніж у радянських танків. У базовому варіанті вага танка 62,5 тонни, а якщо додатковий комплект для захисту – до 75 тонн.

Підполковник у відставці навів приклад, що у потенційній дуелі танків Challenger 2 та російських Т-72 або "Прорив", то росіяни будуть змушені застосовувати протитанкову керовану ракету і не ризикувати наближатися до Challenger ближче, ніж на відстані 3,5-4 км, тому що ближче у російських танків шансів не буде абсолютно ніяких.

Експерт з бронетанкової техніки вважає, якщо підготовка екіпажів буде проводитися з танкістів, що мають досвід бойових дій, то буквально місяць – півтора буде достатньо для проведення перепідготовки та додаткового бойового злагодження танкової роти.

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