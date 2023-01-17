Нідерланди розглядають надання Україні системи ППО Patriot,- Bloomberg

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на людей, знайомих із ситуацією, які побажали залишитися неназваними.

Зокрема зазначається, що уряд Нідерландів незабаром ухвалить остаточне рішення щодо передачі цих систем.

"Нідерланди постійно розглядають можливості військової підтримки України", - сказала речник міністерства оборони Нідерландів Саша Лувхофф.

Окрім цього, вона також додала, що Нідерланди надають пріоритет військовим поставкам в Україну, але не надала подробиць щодо конкретних систем озброєння чи поставок.

Видання зокрема зазначає, що останніми тижнями США та Німеччина пообіцяли надати Україні системи Patriot, які високо цінуються, бо можуть збивати ракети та мають високотехнологічні датчики, які допомагають ідентифікувати, що знаходиться в повітрі.

21 грудня 2022 року США оголосили про рішення передати Україні ЗРК Patriot. Система протиповітряної оборони Patriot здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані Україні системи протиповітряної оборони.

У Повітряних силах заявили, що ЗСУ зможуть опанувати Patriot за кілька місяців.

17 січня повідомлялося, що українські військові прибули на базу армії США в Оклахомі для навчання на ЗРК Patriot.