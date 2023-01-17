Про це в ефірі телемарафону повідомив кореспондент зі США.

"Українські вояки вже не просто на території Америки, а станом на зараз перебувають у своїх казармах на базі Сухопутних військ США в Оклахомі у Форт-Сіллі. Це підтвердив нам високопосадовець американської адміністрації. А згодом з'явилася картинка, яку зняв телеканал Fox News", - сказав журналіст.

Навчання стартують уже за кілька днів і триватимуть кілька місяців. Українським бійцям викладатимуть ті ж інструктори, які вчать військових США, країн-союзників і країн-партнерів.

21 грудня 2022 року США оголосили про рішення передати Україні ЗРК Patriot. Система протиповітряної оборони Patriot здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані Україні системи протиповітряної оборони.

У Повітряних силах заявили, що ЗСУ зможуть опанувати Patriot за кілька місяців.

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