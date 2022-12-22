Про це в ефірі телемарафону 22 грудня сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"В умовах мирного часу - це певний процес, наші партнери ставляться до цього дуже серйозно, все має відбуватися чітко за правилами. Але на сьогодні, в умовах, в яких опинилася Україна, я думаю, буде прискорено процес, можливо, до кількох місяців", - сказав він.

Ігнат зазначив, що раніше ЗСУ досить успішно опанували системи IRIS-T і NASAMS - усього за кілька тижнів.

"Вони приїхали, опанували ці комплекси й успішно виконують завдання в Україні. Ми бачимо, що є в них чимало успіхів - збитих російських і ракет, і "шахедів", - розповів речник командування Повітряних сил.

21 грудня США оголосили про рішення передати Україні ЗРК Patriot. Відомо, що система протиповітряної оборони Patriot здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані Україні системи протиповітряної оборони.

Після заяви США про постачання Україні Patriot німецька опозиція звернулась до федерального уряду з проханням надати Києву такі системи озброєння.

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