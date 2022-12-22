Про це повідомляє видання Spiegel з посиланням на заяву генерального секретаря опозиційного Християнсько-соціального союзу (ХСС) Мартіна Губера.

За його словами, хід війни показав, що Україні найкраще допомогти зброєю, "щоб вона могла протистояти російській агресії". Тому уряд Німеччини має ще більше підтримати Україну постачанням зброї, "зокрема ракетами Patriot".

Видання зазначає, що Губер також звернувся з проханням про постачання в Україну основних бойових танків Leopard.

Разом з тим голова комітету з оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з керівної Вільної демократичної партії у газеті "Rheinische Post" запропонувала свого роду розподіл ролей зі США в плані військової підтримки.

"США постачають ракети Patriot, і ми повинні терміново зробити крок, щоб разом з європейцями поставити Україні Leopard 2 та БМП Marder із наших запасів", - сказала політик.

21 грудня, президент США Джо Байден розпорядився надати Україні військову допомогу у розмірі $1 млрд, а держсекретар Ентоні Блінкен підтвердив надання додаткової допомоги на $850 млн та ЗРК Patriot. Відомо, що система протиповітряної оборони Patriot здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані Україні системи протиповітряної оборони.

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