Не даємо ворогу підняти голову, - офіцер батальйону ТрО про Бахмутський напрямок

Про це в ефірі Еспресо заявив офіцер Ізюмського батальйону тероборони Юрій Корсунов, який перебуває на Бахмутському напрямку.

"В першу чергу, вивчили тактику ворога та його підступні дії, коли він намагається вночі концентрувати свої сили і потім робити штурмові дії. Він рухається хвилями та робить різні спроби, щоб зайти до нас і з флангу, і з тилу. Щоб уникнути таких ситуацій постійно працює аеророзвідка та пости сповіщення. Вдалось знайти повну взаємодію з іншими підрозділами. Одразу відпрацьовує артилерія по визначених цілях і ми не даємо ворогу підняти голову, щоб рухатися вперед", - розповів він.

Раніше РФ оголосила про нібито захоплення Соледара, проте Генштаб ЗСУ спростував цю заяву і повідомив, що бої за місто тривають.