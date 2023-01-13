Бої за Соледар тривають, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Тривають бої за Соледар", - зазначили у зведенні, інформуючи про ситуацію на Бахмутському напрямку на фронті.

Як додали у Генштабі, на Бахмутському напрямку 13 січня росіяни обстріляли населені пункти Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області.

Повне зведення Генштабу за 13 січня 2023 року читайте за цим посиланням

У Росії заявили, що 12 січня їхні війська нібито повністю захопили місто Соледар Донецької області. Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ Збройних Сил, спростував цю заяву, проте відмовився говорити про подробиці.

Перед тим заяви росіян про захоплення Соледара спростовували 11 січня.

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