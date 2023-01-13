Через втрати росіян на тимчасово окуповану Херсонщину прибуло поповнення військових медиків РФ, - Генштаб

Про це повідомили у facebook.

Зокрема додається, що станом на 12 січня 2023 року в лікарні, облаштованій під військовий шпиталь, перебувало до 160 поранених окупантів.

Протягом доби ЗСУ уразили 6 районів зосередження російських військових, зенітно-ракетний комплекс і 3 склади боєприпасів ворога

Повідомляється, що українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 1 зенітний ракетний комплекс та 3 склади боєприпасів ворога.

Протягом доби вороги двічі вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині

Відомо, що протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також 8 авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Водночас мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка Харківської області.

Куп’янський напрямок: ворог обстрілював райони населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Табаївка і Берестове на Харківщині та Стельмахівка Луганської області.

Лиманський напрямок: вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське і Червонопопівка на Луганщині.

Бахмутський напрямок: противник обстріляв Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області. Тривають бої за Соледар.

Авдіївський напрямок: вогневого впливу зазнали Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, Бердичі, Водяне і Новомихайлівка Донецької області.

Новопавлівський напрямок: обстріляно Вугледар, Времівку та Золоту Ниву Донецької області.

Запорізький напрямок: ворожі танкові та артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Вільне Поле на Донеччині та Гуляйпільське, Шевченко, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське, Зелений Гай і Малинівка на Запоріжжі.

Херсонський напрямок: обстрілів зазнали передмістя та місто Херсон.

Увечері 10 січня російські окупанти завдали ударів по Харківщині.

Упродовж доби 10 січня російські загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів Харківщини, унаслідок чого пошкоджено будинки та автомобілі.

11 січня російські військові продовжувати обстрілювати населені пункти Харківської області. Внаслідок цього пошкоджені підприємство, домівки, торговельний павільйон.

12 січня російські військові гатили по населених пунктах Харківської області. Внаслідок цього є руйнування житлових будинків, постраждали двоє чоловіків.

У п'ятницю, 13 січня, російські терористи обстріляли з артилерії смт Дворічну на Харківщині.

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