Росія обстріляла з артилерії Куп'янський район Харківщини. Загинули 2 жінки
У п'ятницю, 13 січня, російські терористи обстріляли з артилерії смт Дворічну на Харківщині
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, російські військові обстріляли населений пункт з РСЗВ "Град".
"Ворог продовжує обстрілювати з артилерії смт Дворічну Куп‘янського району. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59 та 64 років", - написав Синєгубов.
Також відомо, що було госпіталізовано 63-річну жінку, яка отримала поранення.
- Увечері 10 січня російські окупанти завдали ударів по Харківщині.
- Упродовж доби 10 січня російські загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів Харківщини, унаслідок чого пошкоджено будинки та автомобілі.
- 11 січня російські військові продовжувати обстрілювати населені пункти Харківської області. Внаслідок цього пошкоджені підприємство, домівки, торговельний павільйон.
- 12 січня російські військові гатили по населених пунктах Харківської області. Внаслідок цього є руйнування житлових будинків, постраждали двоє чоловіків.
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