Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, російські військові обстріляли населений пункт з РСЗВ "Град".

"Ворог продовжує обстрілювати з артилерії смт Дворічну Куп‘янського району. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59 та 64 років", - написав Синєгубов.

Також відомо, що було госпіталізовано 63-річну жінку, яка отримала поранення.

Увечері 10 січня російські окупанти завдали ударів по Харківщині.

Упродовж доби 10 січня російські загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів Харківщини, унаслідок чого пошкоджено будинки та автомобілі.

11 січня російські військові продовжувати обстрілювати населені пункти Харківської області. Внаслідок цього пошкоджені підприємство, домівки, торговельний павільйон.

12 січня російські військові гатили по населених пунктах Харківської області. Внаслідок цього є руйнування житлових будинків, постраждали двоє чоловіків.

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