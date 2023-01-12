Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів області", - написав голова області.

Повідомляється, що рашисти з мінометів та артилерії гатили по населених пунктах Гур’їв Козачок, Стрілечу, Старицю, Огірцеве, Вовчанськ, Вільчу та Новомлинськ.

Також на Куп'янському напрямку ворог вкотре завдавав ударів по Дворічній, Куп'янську, Кислівці, Табаївці та іншим.

Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, торговельний павільйон та господарчі споруди.

Крім того, у Вовчанську російські снаряди влучили у підприємство.

Серед мирного населення ніхто не постраждав.