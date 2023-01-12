Армія РФ гатила по щонайменше 11 населених пунктах Харківщини протягом доби, пошкоджені підприємство й будинки
11 січня російські військові продовжувати обстрілювати населені пункти Харківської області. Внаслідок цього пошкоджені підприємство, домівки, торговельний павільйон
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів області", - написав голова області.
Повідомляється, що рашисти з мінометів та артилерії гатили по населених пунктах Гур’їв Козачок, Стрілечу, Старицю, Огірцеве, Вовчанськ, Вільчу та Новомлинськ.
Також на Куп'янському напрямку ворог вкотре завдавав ударів по Дворічній, Куп'янську, Кислівці, Табаївці та іншим.
Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, торговельний павільйон та господарчі споруди.
Крім того, у Вовчанську російські снаряди влучили у підприємство.
Серед мирного населення ніхто не постраждав.
- Увечері 10 січня російські окупанти завдали ударів по Харківщині.
- Упродовж доби 10 січня російські загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів Харківщини, унаслідок чого пошкоджено будинки та автомобілі.
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