Про це повідомив у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову наносять удари!" - написав Синєгубов.

Водночас Суспільне повідомило, що в Харкові двічі було чути звуки вибухів.

За деякий час очільник ОВА уточнив, що загарбники поцілили у склад піротехніки, спровокувавши детонацію засобів, які там зберігалися.

"Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють спеціалісти ДСНС", - написав Синєгубов.

Суспільне оприлюднило відео детонації піротехніки.

Раніше в цей день Харків відвідала з неанонсованим візитом очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. Вона назвала місто "символом абсолютного божевілля російсько-загарбницької війни" та запевнила у подальшій підтримці України Німеччиною, в тому числі щодо постачання зброї.

Напередодні, вранці 9 січня, окупанти вдарили ракетою по ринку в селищі Шевченкове Харківської області. Внаслідок атаки загинули дві жінки, 6 мирних жителів зазнали поранень.

Раніше, близько 23:00 суботи, 7 січня, росіяни завдали ракетного удару по Мерефі Харківської області, внаслідок чого загинув 50-річний чоловік.

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