Військові РФ уранці вдарили ракетою по Шевченковому на Харківщині, щонайменше 7 людей постраждало
Уранці 9 січня рашисти вдарили ракетою по місцевому ринку в селищі Шевченкове Харківської області. Відомо, що постраждало 7 мирних жителів, серед них 13-річна дівчинка
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"В смт Шевченкове Куп'янського району зафіксовано ракетний удар по місцевому ринку", - пише Синєгубов.
Попередньо ворог гатив з зенітного ракетного комплексу С-300.
Нині на місці працюють екстрені служби.
Повідомляється, що внаслідок ракетного удару постраждало 7 мирних жителів. Серед них 13-річна дівчинка.
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко написав, що під завалами можуть залишатися люди.
Крім того, 8 січня рашисти гатили по населених пунктах Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Мілове, Першотравневе та інші.
"Минулої доби ворог з артилерії, танків та мінометів вів обстріли населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів", - пише очільника області.
Повідомляється, що в місті Куп'янськ внаслідок ударів росіян пошкоджено господарчі споруди, сталася пожежа. У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району через обстріли зруйновано приватний житловий будинок.
Внаслідок ворожих обстрілів ніхто не постраждав.
- На Харківщині рашисти не припиняють обстрілів. 6 січня у селищі Дворічне частково зруйнований ліцей, який пожежники гасили три години. Також у Куп'янську пошкоджена будівля цивільної промисловості.
- У ніч з 7 на 8 січня російські терористи завдали удари по Харківській області. Загинув чоловік.
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