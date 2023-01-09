Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"В смт Шевченкове Куп'янського району зафіксовано ракетний удар по місцевому ринку", - пише Синєгубов.

Попередньо ворог гатив з зенітного ракетного комплексу С-300.

Нині на місці працюють екстрені служби.

Повідомляється, що внаслідок ракетного удару постраждало 7 мирних жителів. Серед них 13-річна дівчинка.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко написав, що під завалами можуть залишатися люди.

Крім того, 8 січня рашисти гатили по населених пунктах Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Мілове, Першотравневе та інші.

"Минулої доби ворог з артилерії, танків та мінометів вів обстріли населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів", - пише очільника області.

Повідомляється, що в місті Куп'янськ внаслідок ударів росіян пошкоджено господарчі споруди, сталася пожежа. У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району через обстріли зруйновано приватний житловий будинок.

Внаслідок ворожих обстрілів ніхто не постраждав.

На Харківщині рашисти не припиняють обстрілів. 6 січня у селищі Дворічне частково зруйнований ліцей, який пожежники гасили три години. Також у Куп'янську пошкоджена будівля цивільної промисловості.

У ніч з 7 на 8 січня російські терористи завдали удари по Харківській області. Загинув чоловік.

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