Про це повідомляє N-TV, а також міністерство закордонних справ Німеччини.

Бербок супроводжують міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та український посол в Німеччині Олексій Макєєв.

Анналена Бербок назвала Харків "символом абсолютного божевілля російсько-загарбницької війни в Україні та нескінченних страждань, з якими щодня стикаються люди". І запевнила українців у подальшій підтримці з боку Німеччини, зокрема й у постачанні зброї.

"Але це місто також є символом неймовірної витривалості та мужності українців. На запрошення мого українського колеги та друга Дмитра Кулеби я хочу отримати уявлення про ситуацію сьогодні тут, у Харкові, і, перш за все, послухати мешканців, які борються з війною цієї холодної зими, коли температури вночі просто до -15 градусів, удари такі, що ми навіть уявити не можемо. В усіх куточках України, від Харкова до Херсона і до Києва, люди повинні знати, що вони можуть розраховувати на нашу солідарність і підтримку. Це в тому числі зимова допомога, яку ми надали. Генератори та трансформатори, паливо та ковдри тепер рятують життя на місці. І це включає подальші поставки зброї", - сказала вона.

Анналена Бербок додала, що під час візиту в Україну також хотіла б поговорити про прогрес, досягнутий у процесі вступу до ЄС.

"Як федеральний уряд ми хочемо зробити Україні конкретні пропозиції щодо досягнення прогресу у зміцненні верховенства права, незалежних інституцій та боротьби з корупцією, а також у наближенні до стандартів ЄС", - уточнила очільниця німецького МЗС.

4 січня Анналена Бербок закликала світ не мовчати про воєнні злочини РФ і застерегла від пошуків компромісів з державою-агресоркою

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