"Мовчання може бути більш руйнівним, ніж говорити вголос і чітко", - глава МЗС Німеччини Бербок про злочини РФ

Про це повідомляє Berlin Table з посиланням на заяву Бербок.

"Іноді мовчання може бути більш руйнівним, ніж говорити вголос і чітко. Півсвіту нічого не робить, тільки стає перед ним на коліна. Путін хоче зламати або знищити народ України", - наголосила вона.

За словами Бербок, попри всі міжнародні зусилля, наразі не схоже, що Путін планує припинити свої жорстокі руйнування у 2023 році.

"Річ у тім, що лише від російського президента залежить, чи зможуть українці знову жити в мирі та свободі. Російський президент розпочав цю жорстоку агресивну війну. І тільки він може її закінчити. Якщо Росія припинить бомбити й виведе своїх солдатів - буде мир. Якщо Україна припинить воювати - не буде більше України" - сказала Бербок.

Крім того, міністерка застерегла від диктованого миру - пошуків компромісу для закінчення війни РФ проти України.

"За цим стоїть те, що можна було б просто прийняти продиктований Росією мир. І ми бачимо на прикладі Білорусі, що відсутність війни не означає миру чи навіть припинення насильства, тому що люди не живуть ні в безпеці, ні в свободі. Ми знаємо з окупованих Росією територій, що це означатиме: піддавати жінок ґвалтуванням, чоловіків - убивствам і тортурам, дітей - викраденням".

Бербок підкреслила, що Путін хоче знищити народ України, і це саме те, чому світ повинен запобігти. При цьому міністерка "сподівається, що президент РФ схаменеться".

"Але принцип надії не припиняє війни, а залишає людей на поталу смерті. І дипломатія - це не тільки розмови з агресорами, це також культивування міжнародних відносин, зміцнення Організації Об'єднаних Націй, надання гуманітарної допомоги жінкам, чоловікам і дітям, які її потребують", - додала вона.

6 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder.

7 грудня у Сполучених Штатах заявили, що підтримують передачу Україні танків Leopard 2, але зазначили, що це повинно відбутися за ініціативи Німеччини.

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