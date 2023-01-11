Упродовж доби росіяни обстріляли 20 населених пунктів Харківщини, пошкоджені будинки й автівки
Упродовж доби 10 січня російські загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів Харківщини, унаслідок чого пошкоджено будинки та автомобілі
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що під ворожі удари потрапили населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів.
"Зокрема, під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Лопань, Красне та інші населені пункти", - написав Синєгубов.
Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, торговельні споруди та цивільні автомобілі. Постраждалих немає.
Також Синєгубов повідомив, що 10 січня близько 23:00 російські загарбники обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню "Смерч". Влучили в склад піротехніки в Київському районі міста, унаслідок чого зайнялася пожежа. Постраждалих немає.
- Увечері 10 січня російські окупанти завдали ударів по Харківщині.
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