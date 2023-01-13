На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів постраждали двоє чоловіків
12 січня російські військові гатили по населених пунктах Харківської області. Внаслідок цього є руйнування житлових будинків, постраждали двоє чоловіків
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області", - пише очільник області.
Рашисти гатили по населених пунктах Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Огірцеве, Рідкодуб та інших.
Унаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську пошкоджені п'ятиповерховий житловий будинок, приватні домівки та господарчі споруди.
Поранення отримав чоловік 75 років. Його ушпиталили в стані середньої тяжкості.
Також у Дворічній Куп'янського району був поранений 68-річний чоловік. Нині мирний житель у стані середньої тяжкості.
Щодо цих воєнних злочинів прокурори розпочали кримінальне провадження.
За добу піротехніки знешкодили на Харківщині 69 вибухонебезпечних предметів.
- Увечері 10 січня російські окупанти завдали ударів по Харківщині.
- Упродовж доби 10 січня російські загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів Харківщини, унаслідок чого пошкоджено будинки та автомобілі.
- 11 січня російські військові продовжувати обстрілювати населені пункти Харківської області. Внаслідок цього пошкоджені підприємство, домівки, торговельний павільйон.
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