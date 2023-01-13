Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області", - пише очільник області.

Рашисти гатили по населених пунктах Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Огірцеве, Рідкодуб та інших.

Унаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську пошкоджені п'ятиповерховий житловий будинок, приватні домівки та господарчі споруди.

Поранення отримав чоловік 75 років. Його ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Також у Дворічній Куп'янського району був поранений 68-річний чоловік. Нині мирний житель у стані середньої тяжкості.

Щодо цих воєнних злочинів прокурори розпочали кримінальне провадження.

За добу піротехніки знешкодили на Харківщині 69 вибухонебезпечних предметів.