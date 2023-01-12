Унаслідок обстрілів армії РФ у Куп’янському районі поранено двох мирних жителів
Удень 12 січня російські військові обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок цього поранено двох мирних жителів
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
12 січня близько дев'ятої години ранку рашисти обстріляли селище Дворічна Куп‘янського району.
Внаслідок збройної агресії армії Росії поранення отримав 68-річний чоловік.
Цього ж дня близько 13:30 російські військові гатили мінометами по житлового кварталу в місті Куп‘янськ Харківської області. Травмовано 76-річного чоловіка.
Прокурори провели першочергові слідчі дії та зафіксували наслідки обстрілів.
"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", - пише пресслужба.
- Увечері 10 січня російські окупанти завдали ударів по Харківщині.
- Упродовж доби 10 січня російські загарбники обстріляли понад 20 населених пунктів Харківщини, унаслідок чого пошкоджено будинки та автомобілі.
- 11 січня російські військові продовжувати обстрілювати населені пункти Харківської області. Внаслідок цього пошкоджені підприємство, домівки, торговельний павільйон.
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