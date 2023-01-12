Про це інформує Офіс генерального прокурора.

12 січня близько дев'ятої години ранку рашисти обстріляли селище Дворічна Куп‘янського району.

Внаслідок збройної агресії армії Росії поранення отримав 68-річний чоловік.

Цього ж дня близько 13:30 російські військові гатили мінометами по житлового кварталу в місті Куп‘янськ Харківської області. Травмовано 76-річного чоловіка.

Прокурори провели першочергові слідчі дії та зафіксували наслідки обстрілів.

"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", - пише пресслужба.