Соледар не під контролем солдатів РФ, - речник Східного угруповання ЗСУ
Речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий заперечив заяви росіян, що Соледар перебуває під контролем РФ
Про це він сказав у коментарі Суспільному.
Речник Сил оборони України Східного напрямку спростував розповсюджену окупантами інформацію.
"Росіяни кажуть, що він під їхнім контролем, це неправда. Деталі у зведенні Генштабу чекайте", - наголосив Череватий.
- У британській розвідці вважають, що російські окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, аби оточити розташований поблизу цього міста Бахмут.
- 10 січня ворог намагався з трьох боків атакувати Соледар, про це в ефірі Еспресо говорив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.
- Того ж дня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що росіяни впродовж доби 86 разів вдарили по Соледару з артилерії.
- В Інституті вивчення війни казали, що російські війська не захопили весь Соледар, попри кілька неправдивих заяв про те, що місто впало і що Бахмут знаходиться під загрозою неминучого оточення. А навіть можливе захоплення Соледара не означатиме, що Бахмут опиниться в оточенні.
- У ранковому зведенні 11 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка - Луганської та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку обстріли фіксувалися у районах Яковлівки, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Спірного, Дружби та Парасковіївки Донецької області.
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