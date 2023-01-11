Про це йдеться у звіті ISW.

Російські війська не захопили весь Соледар, попри кілька неправдивих заяв про те, що місто впало і що Бахмут знаходиться під загрозою неминучого оточення, зауважили аналітики.

Зазначається, що кілька російських джерел стверджували, що 10 січня сили ПВК Вагнера просунулися на захід від Соледара. Але Євген Пригожин спростував ці заяви, зазначивши, що вагнерівці все ще ведуть боротьбу проти скоординованого українського опору.

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Станом на 10 січня ISW спостерігав лише візуальне підтвердження присутності сил Вагнера в центрі Соледара. Проте експерти кажуть, що реальність контролю над територією в Соледарі від кварталу до кварталу незрозуміла через динамічний характер міських боїв.

"Навіть якщо прийняти за чисту монету російські заяви, захоплення Соледара не означатиме негайне оточення Бахмута. Контроль над Соледаром не обов'язково дозволить російським військам встановити контроль над критично важливими українськими наземними лініями комунікацій до Бахмута", – наголосили в ISW.

9 січня ЗСУ відбили атаки росіян в районах Соледара, Бахмута, Мар'їнки та ще 10 населених пунктів.

У британській розвідці вважають, що російські окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, аби оточити розташований поблизу цього міста Бахмут.

10 січня ворог намагався з трьох боків атакувати Соледар, про це в ефірі Еспресо говорив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Того ж дня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що росіяни впродовж доби 86 разів вдарили по Соледару з артилерії.

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