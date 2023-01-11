"Нас ніколи не зламати": важкопоранений під Соледаром український актор та військовий Дмитро Лінартович звернувся до українців
Український актор та військовий Дмитро Лінартович зазнав поранення під Соледаром на Донеччині та записав відеозвернення до українців
Звернення оприлюднене на Yoube-каналі Дмитра Лінартовича.
"Вітаю, друзі! Я український актор Дмитро Лінартович, військовослужбовець десантно-штурмових військ. У Соледарі. "Трьохсотий". Пам'ятайте, що ми на богом даній землі. Нас ніколи не зламати! Ми перемагаємо! Слава Україні!" - сказав Лінартович.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.77Продаж 42.86
- Актуальне
- Важливе