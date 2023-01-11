Звернення оприлюднене на Yoube-каналі Дмитра Лінартовича.

"Вітаю, друзі! Я український актор Дмитро Лінартович, військовослужбовець десантно-штурмових військ. У Соледарі. "Трьохсотий". Пам'ятайте, що ми на богом даній землі. Нас ніколи не зламати! Ми перемагаємо! Слава Україні!" - сказав Лінартович.

На Facebook-сторінці Лінартовича оприлюднено номер картки Монобанку 5375411423548630, на яку можна відправити допомогу на лікування. Дописувачі на сторінці Лінартовича зазначили, що, зі слів батька військового, Дмитро Лінартович зазнав осколкового поранення та контузії. Раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що росіяни впродовж доби 86 разів вдарили по Соледару з артилерії.

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