Про це сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Всі найкращі підрозділи ПВК Вагнера зосереджені на напрямку Соледару, вони кидаються з найбільшою жорстокістю та агресивністю, бажаючи показати хоч якийсь тактичний успіх безпосередньо на полі бою. За добу окупанти 86 разів вдарили по Соледару з різних типів артилерії, найскладніше зараз на східному фронті", - повідомив Череватий.

Він також зазначив, що саме оборонці Соледару та бахмутського фронту роблять все, аби виснажити ворога та максимально знизити його наступальний потенціал.

10 січня ЗСУ відбили атаки росіян в районах Соледара, Бахмута, Мар'їнки та ще 10 населених пунктів.

Інститут вивчення війни повідомив, що фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин використовує повідомлення про ситуацію в Соледарі Донецької області для зміцнення репутації своєї приватної компанії як ефективної бойової сили.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb