Росіяни за добу 86 разів вдарили по Соледару, ситуація найскладніша на східному фронті, - речник ЗСУ
У ЗСУ розповіли, що окупанти кинули на напрям Соледару найкращі підрозділи ПВК Вагнера, наразі на східному фронті ситуація найскладніша. Всього за добу росіяни 86 разів вдарили по місту з артилерії
Про це сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
"Всі найкращі підрозділи ПВК Вагнера зосереджені на напрямку Соледару, вони кидаються з найбільшою жорстокістю та агресивністю, бажаючи показати хоч якийсь тактичний успіх безпосередньо на полі бою. За добу окупанти 86 разів вдарили по Соледару з різних типів артилерії, найскладніше зараз на східному фронті", - повідомив Череватий.
Він також зазначив, що саме оборонці Соледару та бахмутського фронту роблять все, аби виснажити ворога та максимально знизити його наступальний потенціал.
- 10 січня ЗСУ відбили атаки росіян в районах Соледара, Бахмута, Мар'їнки та ще 10 населених пунктів.
- Інститут вивчення війни повідомив, що фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин використовує повідомлення про ситуацію в Соледарі Донецької області для зміцнення репутації своєї приватної компанії як ефективної бойової сили.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.06
Купівля 40.06Продаж 40.76
-
EUR
Купівля 41.78Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе