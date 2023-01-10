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Пригожин використовує повідомлення про ситуацію у Соледарі для зміцнення репутації вагнерівців, - ISW

10 січня, 2023 вiвторок
06:20
війна з Росією Євген Пригожин

Фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин використовує повідомлення про ситуацію в Соледарі Донецької області для зміцнення репутації своєї приватної компанії як ефективної бойової сили

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що бойовики ПВК Вагнера заявили про захоплення за останні кілька днів території в межах Соледара. Також багато російських джерел обговорювали ці "успіхи" як свідчення того, що вагнерівці можуть незабаром оточити Бахмут.

Аналітики кажуть, що широко розповсюджені в соціальних мережах 9 січня кадри показують, що вагнерівці беруть участь у запеклому бою зі стрілецької зброї біля будівлі міської адміністрації в центрі Соледара. 

"Пригожин підкреслив, що "виключно" підрозділи Вагнера займають позиції в Соледарі, та зазначив, що на цей час бойовики Вагнера ведуть "запеклі бої за будівлю міської адміністрації", – нагадали в Інституті.

Тож в ISW вважають, що Пригожин продовжує використовувати "успіхи" ПВК Вагнера в Соледарі для просування своєї компанії як російського угруповання в Україні ефективної бойової сили.

  • 8 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Соледар і Бахмут тримаються, а туди будуть перекинуті додаткові підрозділи. 
  • 9 січня військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що противник збільшив щільність військ у районі Соледара.
  • Того ж дня ввечері заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що після невдалої спроби захопити Соледар Донецької області ворог відновив потужний штурм міста.
  • Згодом президент Володимир Зеленський розповів, що окупанти зосередили свої сили у Соледарі та зазначив, що битва за Донбас триває, а її результатом стане звільнення регіону.

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російська армія
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