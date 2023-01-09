Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Під виглядом так званого перемир'я, яке оголосили Гундяєв (московський патріарх Кирило, - ред.) і Путін напередодні 6 січня, росіяни перекинули ПВК Вагнера з-під Бахмута на Соледар. Під Соледар було перекинуто близько 10-15 тис. російських військових - це 15 БТГ, оскільки Бахмут захопити та оточити вони не можуть. З півдня ворогу заважає оточити Бахмут наше Костянтинівське угруповання, з півночі наше Соледарське угруповання. Противник збільшив щільність військ у районі Соледара, в основному це вагнерівці. На місце вагнерівців у район Бахмута зайшли лінійні російські частини. Десантники, які пішли з правого берега Херсонщини", - пояснив Світан.

За словами експерта, вагнерівці намагалися оточити Соледар з півдня та північного сходу Донеччини.

"Загарбники дійшли майже до центру міста, але були вибиті нашими військами. Військове керівництво України зруйнувало їхній план. У Соледар перекинули резерви ЗСУ, підвели бронетанкову групу та посилили артилерію. Зараз ситуація керована. Найближчим часом буде виконана деокупація позицій, які ворог встиг зайняти. Оточення Соледара та Бахмута не відбулося", - підкреслив Світан.

8 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Соледар і Бахмут тримаються, а туди будуть перекинуті додаткові підрозділи.

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