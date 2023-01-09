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Командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський побував у Соледарі та розповів про відбиту спробу штурму міста

9 січня, 2023 понедiлок
13:12
війна з Росією Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський

Генерал-полковник Олександр Сирський побував на позиціях військ, які обороняються в районі Бахмута та Соледара на Донеччині

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у telegram.  

Зазначається, що у Соледарі командувач Сухопутних військ безпосередньо здійснив конкретні заходи з організації оборони та посилив окремі напрямки за допомогою перекидання додаткових підрозділів.

"Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар", - розповів Сирський.

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