Командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський побував у Соледарі та розповів про відбиту спробу штурму міста
Генерал-полковник Олександр Сирський побував на позиціях військ, які обороняються в районі Бахмута та Соледара на Донеччині
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у telegram.
Зазначається, що у Соледарі командувач Сухопутних військ безпосередньо здійснив конкретні заходи з організації оборони та посилив окремі напрямки за допомогою перекидання додаткових підрозділів.
"Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Разом з тим, завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження, противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар", - розповів Сирський.
- 8 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Соледар і Бахмут тримаються, а туди будуть перекинуті додаткові підрозділи.
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