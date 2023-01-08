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Зеленський: Соледар і Бахмут тримаються, туди будуть перекинуті додаткові підрозділи

8 січня, 2023 неділя
21:34
війна з Росією Володимир Зеленський

Ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін. Тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині, у Бахмут і Соледар будуть перекинуті додаткові підрозділи

Про це повідомив президент України під час вечірнього звернення.

"Ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін. Тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині – кожна гаряча точка на цих напрямках добре відома", - сказав він.

При цьому Зеленський зазначив, що Бахмут тримається попри все, хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами. Українські військові відбивають постійні спроби російських наступів.

"Соледар тримається. Хоча там іще більше руйнувань і дуже тяжко. Немає такого клаптика землі біля цих двох міст, на якому б не віддав своє життя окупант за божевільні ідеї господарів російського режиму. Це одне з найбільш кривавих місць на фронті", - додав президент.

Разом з тим він додав, що командувач напрямку, генерал Сирський, об’їхав війська, які обороняються на підступах до Бахмута і Соледара. Він відзначив бійців нагородами за стійкість і організовував перекидання додаткових підрозділів до цих міст.

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Володимир Зеленський
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2023, неділя
8 січня
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