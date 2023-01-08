Про це повідомив президент України під час вечірнього звернення.

"Ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін. Тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині – кожна гаряча точка на цих напрямках добре відома", - сказав він.

При цьому Зеленський зазначив, що Бахмут тримається попри все, хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами. Українські військові відбивають постійні спроби російських наступів.

"Соледар тримається. Хоча там іще більше руйнувань і дуже тяжко. Немає такого клаптика землі біля цих двох міст, на якому б не віддав своє життя окупант за божевільні ідеї господарів російського режиму. Це одне з найбільш кривавих місць на фронті", - додав президент.

Разом з тим він додав, що командувач напрямку, генерал Сирський, об’їхав війська, які обороняються на підступах до Бахмута і Соледара. Він відзначив бійців нагородами за стійкість і організовував перекидання додаткових підрозділів до цих міст.

4 січня The Wall Street Journal з посиланням на українських командирів та британську розвідку, на тлі потужного опору України росіяни послабили свій наступ на Бахмут і почали зосереджувати більше сил навколо сусіднього міста Соледар.

8 січня Інститут вивчення війни повідомив, що заяви російських військових про неминуче оточення міста Бахмут на Донеччині не відповідають дійсності.

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