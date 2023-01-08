Про це у щоденному звіті пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики зазначають, що твердження росіян про можливі успіхи у Соледарі на Донеччині не передвіщають неминучого оточення Бахмута. Навіть якщо заяви військових блогерів РФ про те, що російські війська ведуть бої на околицях Роздолівки за 6 км на північний захід від Соледару відповідають дійсності, окупанти все ще далекі від оперативного оточення Бахмута.

Для того, щоб ефективно перерізати українські наземні шляхи постачання у Бахмуті, російські війська мали б встановити контроль над трасами Сіверськ-Бахмут та Слов'янськ-Бахмут, на відстані 7 км та 13 км від підтверджених точок наступу РФ, відповідно.

"З огляду на те, що нещодавні темпи наступу в цьому районі становили щонайбільше кілька сотень метрів на день, дуже малоймовірно, що російським силам вдасться перерізати ці шляхи постачання та наблизитися до оточення Бахмута. Українські сили в Бахмуті все ще матимуть доступ до шляхів постачання, навіть якщо росіяни переріжуть трасу Слов'янськ-Бахмут. Тому розмови про оточення на цьому етапі виглядають дивно", - дійшли висновку в ISW.

7 січня журналіст Юрій Бутусов заявив, що місто Соледар перебуває під надійним захистом 46-ої окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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