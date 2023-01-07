ЗСУ впевнено тримають Соледар, - Бутусов

Про це ранком суботи, 7 січня 2022 року, заявив з місця подій український журналіст Юрій Бутусов.

"Доброго ранку з Соледару, пишу зараз саме з цього міста, на Донбасі мороз, сонячний день. Воїни 46-ї десантно-штурмової бригади впевнено захищають українське місто", - зазначив він у себе в телеграм-каналі.

"Бригада нова, створена після початку війни, повністю складається з мобілізованих бійців, але якби така ж керованість та така ж довіра у колективі були вибудовані в інших наших частинах, то ні про які проблеми в цьому районі говорити б не доводилось", - додав Бутусов.

За його словами, на цій ділянці фронту влітку були складнощі зі злагодженістю та управлінням, однак зараз ці питання вирішено.



"Боєздатність бригади - на найвищому рівні. Діі 46-ї бригади дозволяють стабілізувати становище, і є прикладом для інших наших частин. Буду інформувати про обстановку. Тут було чимало криз і влітку, але все це проблеми, які можна вирішити і зараз за умови адекватної оцінки ситуації та постановки завдань. Керованість, ось ключова проблема", - пояснив Юрій Бутусов.

Довідка

Соледар - це сусіднє із Бахмутом місто, що розташоване на північному сході від нього й фактично прикриває Бахмут з боку Лисичанська.

Російська пропаганда в останні дні розповсюджує фейки про нібито успішній наступ окупантів на Соледар.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на українських командирів та британську розвідку, на тлі потужного опору України росіяни послабили свій наступ на Бахмут і почали зосереджувати більше сил навколо сусіднього міста Соледар.

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