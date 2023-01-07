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ЗСУ впевнено тримають Соледар, - Бутусов

7 січня, 2023 субота
12:39
війна з Росією Соледар

Місто Соледар Донецької області перебуває під надійним захистом 46-ої окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Про це ранком суботи, 7 січня 2022 року, заявив з місця подій український журналіст Юрій Бутусов.

"Доброго ранку з Соледару, пишу зараз саме з цього міста, на Донбасі мороз, сонячний день. Воїни 46-ї десантно-штурмової бригади впевнено захищають українське місто", - зазначив він у себе в телеграм-каналі.

"Бригада нова, створена після початку війни, повністю складається з мобілізованих бійців, але якби така ж керованість та така ж довіра у колективі були вибудовані в інших наших частинах, то ні про які проблеми в цьому районі говорити б не доводилось", - додав Бутусов.

За його словами, на цій ділянці фронту влітку були складнощі зі злагодженістю та управлінням, однак зараз ці питання вирішено.

"Боєздатність бригади - на найвищому рівні. Діі 46-ї бригади дозволяють стабілізувати становище, і є прикладом для інших наших частин. Буду інформувати про обстановку. Тут було чимало криз і влітку, але все це проблеми, які можна вирішити і зараз за умови адекватної оцінки ситуації та постановки завдань. Керованість, ось ключова проблема", - пояснив Юрій Бутусов.

Довідка

Соледар - це сусіднє із Бахмутом місто, що розташоване на північному сході від нього й фактично прикриває Бахмут з боку Лисичанська.

Російська пропаганда в останні дні розповсюджує фейки про нібито успішній наступ окупантів на Соледар.

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військові
Донбас
ЗСУ
Юрій Бутусов
Донеччина
Бахмут
Військові новини
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