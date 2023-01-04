Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на українських командирів та британську розвідку.

Зазначається, що на тлі потужного опору українських захисників РФ почала перекидати свої основні наступальні сили з-під Бахмута ближче до Соледара. Видання додає, що там бої йдуть уже давно, але сам факт перекидання солдатів може свідчити, що ЗСУ змусили росіян "міняти тактику на ходу".

За словами представників українського командування, росіяни, можливо, вирішили "перевірити" українську оборону навколо Соледара та за можливості здобути перемогу хоча б там.

Видання пише, що бої за Бахмут тривають уже пів року і західних експертів дивує те, з якою завзятістю Росія хоче захопити це місто, оскільки "воно не має великого стратегічного значення". При цьому окупація міста має велике психологічне значення для РФ після низки невдач на полі бою для вагнерівців та для генерала Сергія Суровікіна.

4 січня, росіяни обстріляли Бахмут з артилерії, внаслідок чого від уламків снаряда загинуло дві жінки. Згодом того ж дня прикордонники на Бахмутському напрямку відбили штурмові дії ворога та контратакою захопили позиції російських загарбників.

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