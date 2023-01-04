На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм і контратакою захопили ворожі позиції
Прикордонники на Бахмутському напрямку відбили штурмові дії ворога та контратакою захопили позиції російських загарбників
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
"Російські загарбники продовжують наступ на Бахмут. Під прикриттям артилерії окупанти спробували захопити одну з передових позицій наших захисників. Артнальот прикордонники перечекали в укриттях, а при наближенні піхоти противника відкрили вогонь", - пише пресслужба.
Повідомляється, що спроба штурму рашистів провалилася, ворог зазнав втрат та почав тікати.
Прикордонники разом з воїнами Збройних Сил України контратакували та зайняли позиції російських загарбників.
Внаслідок бою 9 рашистів ліквідовано, ще близько 20 - поранено.
"Наразі Сили оборони просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях", - додають в ДПСУ.
- 3 січня окупанти гатили по Донецькій області: у Кураховому снаряд влучив у житловий будинок, у Костянтинівці під вогнем опинилася промислова зона, у Бахмуті - історична будівля.
- 4 січня, росіяни обстріляли Бахмут з артилерії, внаслідок чого від уламків снаряда загинуло дві жінки.
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