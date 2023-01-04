Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"Російські загарбники продовжують наступ на Бахмут. Під прикриттям артилерії окупанти спробували захопити одну з передових позицій наших захисників. Артнальот прикордонники перечекали в укриттях, а при наближенні піхоти противника відкрили вогонь", - пише пресслужба.

Повідомляється, що спроба штурму рашистів провалилася, ворог зазнав втрат та почав тікати.

Прикордонники разом з воїнами Збройних Сил України контратакували та зайняли позиції російських загарбників.

Внаслідок бою 9 рашистів ліквідовано, ще близько 20 - поранено.

"Наразі Сили оборони просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях", - додають в ДПСУ.

3 січня окупанти гатили по Донецькій області: у Кураховому снаряд влучив у житловий будинок, у Костянтинівці під вогнем опинилася промислова зона, у Бахмуті - історична будівля.

4 січня, росіяни обстріляли Бахмут з артилерії, внаслідок чого від уламків снаряда загинуло дві жінки.

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