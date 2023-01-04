Обстріли Донеччини: росіяни влучили в будинки, промислову зону та історичну будівлю

Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За даними голови ОВА, у ніч на 4 січня росіяни продовжували обстріли уздовж усієї лінії фронту.

На Волноваському напрямку тривали обстріли Вугледара, також окупанти гатили поблизу Водяного та Пречистівки, люди неушкоджені.

На Донецькому напрямку під вогнем опинилося Курахове, через обстріл 5-поверхівки загинула людина, ще четверо людей - поранені.

"Також вночі росіяни стріляли по Гірнику Курахівської громади, а зранку - по Веселому Очеретинської громади та 4 рази з "градів" по Авдіївці. Там обійшлося без постраждалих", - написав Павло Кириленко.

На Горлівському напрямку, у Костянтинівці, армія РФ поцілила в промислову зону, також є влучання поблизу школи. Мешканці міста не постраждали.

"У Соледарській громаді 1 людина загинула у Благодатному, пошкоджено 8 будинків у Парасковіївці та 5 будинків у Никифорівці. У Бахмуті пошкоджено історичну будівлю в центрі міста", - повідомив очільник Донецької ОВА.

На Лисичанському напрямку зафіксовано більш як 20 "прильотів", під ураженням Торське та Зарічне, що в Лиманській громаді. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 3 січня, росіяни обстрілювали територію Херсонщини 73 рази, унаслідок чого двоє людей загинуло, а ще п'ятеро - зазнали поранень.

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