Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.

Він зазначив, що загарбники атакували область з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків.

Також 11 разів атакували Херсон. Били по житлових будинках міста. Унаслідок ударів пошкоджено суднобудівний завод, газопровід, приватні та багатоквартирні будинки.

Через обстріли 3 січня загинуло двоє жителів Херсонщини, ще п'ятеро - дістали поранень різного ступеня тяжкості.

У ніч на 4 січня російські загарбники обстріляли житлові квартали Нікополя, унаслідок чого було пошкоджено будинки, газопровід і лінію електропередачі.