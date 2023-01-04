Упродовж 3 січня росіяни понад 70 разів обстрілювали Херсонщину: двоє людей загинуло, ще п'ятеро - поранені
Упродовж минулої доби, 3 січня, росіяни обстрілювали територію Херсонщини 73 рази, унаслідок чого двоє людей загинуло, а ще п'ятеро - зазнали поранень
Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.
Він зазначив, що загарбники атакували область з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків.
Також 11 разів атакували Херсон. Били по житлових будинках міста. Унаслідок ударів пошкоджено суднобудівний завод, газопровід, приватні та багатоквартирні будинки.
Через обстріли 3 січня загинуло двоє жителів Херсонщини, ще п'ятеро - дістали поранень різного ступеня тяжкості.
- У ніч на 4 січня російські загарбники обстріляли житлові квартали Нікополя, унаслідок чого було пошкоджено будинки, газопровід і лінію електропередачі.
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