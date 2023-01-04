Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що по Нікополю завдали ударів з важкої артилерії. З десяток снарядів прилетіло в житлові квартали райцентру.

Постраждалих немає. Пошкоджено житлові будинки, автівку, газопровід, лінію електропередачі, а також господарські споруди.

"В інших районах сирена двічі сповіщала про небезпеку, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно", - ідеться в повідомленні.

Упродовж 3 січня захисники України уразили 17 районів скупчення росіян та відбили атаки біля 10 міст та сіл.