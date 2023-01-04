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Головна війна з Росією На Запоріжжі ЗСУ ліквідували та поранили до 260 росіян, ворог обороняється на трьох напрямках - зведення Генштабу 

На Запоріжжі ЗСУ ліквідували та поранили до 260 росіян, ворог обороняється на трьох напрямках - зведення Генштабу 

4 січня, 2023 середа
07:30
війна з Росією ЗСУ

Окупанти обороняються на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Росія втратила склади боєприпасів, техніку та до 260 солдатів загиблими та пораненими у Запорізькій області

Про це у ранковому зведенні 4 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області.

Там знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.

ЗСУ уразили 17 районів скупчення росіян та відбили атаки біля 10 міст та сіл

Авіація Сил оборони протягом доби, 3 січня, завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Своєю чергою українські ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили і військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління БПЛА окупантів.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда і Красногорівка Донецької області.

Ворог завдав 7 ракетних і 18 авіаційних ударів по Україні протягом доби

Противник, протягом минулої доби, завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Окупанти зосереджені на наступі по Бахмутському напрямку, на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - обороняються

Окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагаються покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено. 

Обстріляв райони населених пунктів Карповичі, Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Ромашкове і Рожковичі - Сумської та Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них - Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Краматорськ, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар та Микільське на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках постраждали райони понад 25 населених пунктів. Ворог не припиняє обстрілів цивільної інфраструктури міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Уражено цивільну інфраструктуру Запоріжжя та Херсона.

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