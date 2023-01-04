В армії РФ стрімко збільшується кількість дезертирів. Тікають навіть ті, кого призначають шукати втікачів, - офіцер ЗСУ Штефан
У російській армії загарбників, які воюють в Україні, стрімко збільшується кількість дезертирів - солдат, які тікають з фронту
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Останні події на фронті та кількість «демобілізованих» російських терористів стрімко збільшують кількість дезертирів в рядах окупантів. Вони просто тікають групами. Командири нічого не можуть зробити", - пише Штефан.
Офіцер ЗСУ також розповів цікавий факт, що росіяни, яких відправляють на затримання дезертирів, також тікають.
- 1 січня Анатолій Штефан розповів, що українські захисники ліквідували російського снайпера-терориста, який воював проти України.
- Військовослужбовець РФ у розмові зі своїм другом заявляє, що з різних джерел надходить інформація про повну мобілізацію у Росії з подальшим наступом.
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