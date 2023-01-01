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ЗСУ ліквідували російського снайпера, - офіцер Штефан

1 січня, 2023 неділя
00:36
війна з Росією ЗСУ

Українські захисники ліквідували російського снайпера-терориста, який воював проти України

Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Лейтенант-снайпер Ілля Соломеїн успішно демобілізований. Завтра урочисто прикопають. Слава Нації. Смерть ворогам", - пише Штефан.

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