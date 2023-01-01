ЗСУ ліквідували російського снайпера, - офіцер Штефан
Українські захисники ліквідували російського снайпера-терориста, який воював проти України
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Лейтенант-снайпер Ілля Соломеїн успішно демобілізований. Завтра урочисто прикопають. Слава Нації. Смерть ворогам", - пише Штефан.
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