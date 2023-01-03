"Є чутки з різних джерел, що буде повна мобілізація і наступ": ГУР перехопило розмову російських вояків

Про це йдеться у перехопленні розмови російського загарбника, яке Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало у facebook.

Зокрема, в аудіоперехопленні військовослужбовець РФ повідомляє другу про плани командування і повну неукомплектованість особового складу. Так, через тиждень після поранення знову відправляють на передову.

Окрім того, з різних джерел повідомляють, що очікується повна мобілізація перед або після Нового року з подальшим наступом.

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Також загарбник ділиться наказами російського командування. Де воно закликає загарбників окопуватись та йти в атаку.

Окупант зокрема повідомляє, що підготовлені лише одна рота - 30 людей, решта пиячать. Окрім того, загарбник жаліється на нестачу озброєння. За його словами, також мали б бути фотопастки, протиповітряна оборона, але крім лопати нічого немає.

Російські сили знизили активність біля Бахмута, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення. Найближчим часом окупантам не вдасться захопити Бахмут

Станом на ранок 3 січня у Генштабі наголосили, що противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Також минулої доби на цьому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмут та ін.

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