Високоточна зброя ЗСУ компенсує темпи мобілізації у Росії, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Пункти зосередження противника вражаються нашими далекобійними засобами й це призводить до значної кількості втрат противника. Це говорить про ефективне використання далекобійних систем, розвідувальних даних та вибір часу з боку української армії. Російська сторона має неефективні підходи до збереження свого особового складу. Ворог не береже особовий склад та не рахує своїх втрат", - підкреслив Згурець.

За словами експерта, поки змін щодо війни у настроях російського середовища не відбувається.

"Але масштабні втрати армії РФ внаслідок ударів високоточними системами - це вкрай високі показники, які нівелюють темпи мобілізації у Росії. Зараз ми вже бачимо по 300-400 загиблих російських військових внаслідок одного удару HIMARS. Високоточна зброя ЗСУ компенсує геометричні темпи нарощування російського особового складу", - додав Згурець.

Російські сили знизили активність біля Бахмута, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення. Найближчим часом окупантам не вдасться захопити Бахмут

Станом на ранок 3 січня у Генштабі наголосили, що противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Також минулої доби на цьому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмут та ін.

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