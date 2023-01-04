Про це повідомляє поліція Донецької області.

Зазначається, що обстріл відбувся близько 12:00, снаряд влучив у дорогу. Уламки снаряда смертельно поранили двох жінок, їх особи наразі встановлюються.

"Жінки перебували у вкрай небезпечному районі та не мали сил швидко сховатися від обстрілу. Залишаючись під вогнем, люди щомиті ризикують своїм життям", - пише поліція.

Правоохоронці наголосили на необхідності для цивільних мешканців евакуюватися до більш безпечних місць.

3 січня окупанти гатили по Донецькій області: у Кураховому снаряд влучив у житловий будинок, у Костянтинівці під вогнем опинилася промислова зона, у Бахмуті - історична будівля.

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