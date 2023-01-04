Росіяни обстріляли Бахмут, дві жінки загинули
У середу, 4 січня, росіяни обстріляли Бахмут з артилерії, внаслідок чого від уламків снаряда загинуло дві жінки
Про це повідомляє поліція Донецької області.
Зазначається, що обстріл відбувся близько 12:00, снаряд влучив у дорогу. Уламки снаряда смертельно поранили двох жінок, їх особи наразі встановлюються.
"Жінки перебували у вкрай небезпечному районі та не мали сил швидко сховатися від обстрілу. Залишаючись під вогнем, люди щомиті ризикують своїм життям", - пише поліція.
Правоохоронці наголосили на необхідності для цивільних мешканців евакуюватися до більш безпечних місць.
- 3 січня окупанти гатили по Донецькій області: у Кураховому снаряд влучив у житловий будинок, у Костянтинівці під вогнем опинилася промислова зона, у Бахмуті - історична будівля.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 41.43Продаж 42.52
- Актуальне
- Важливе