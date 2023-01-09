Зеленський: окупанти зосередилися на Соледарі, все місто в їхніх трупах і шрамах від ударів, цілих стін майже немає
Володимир Зеленський розповів, що наразі окупанти зосередили свої сили у Соледарі та зазначив, що битва за Донбас триває, а її результатом стане звільнення регіону
Про це він сказав у вечірньому зверненні від 9 січня.
Він подякував оборонцям Соледара та зазначив, що саме завдяки їхній стійкості в України тепер є "додатковий час та додаткові сили". Він також розповів, що загальні перспективи України на найближчі тижні - Бахмут, Соледар, Кремінна і Сватове.
"Битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, усе одно результатом цієї важкої та тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають наш Бахмут і проявляють максимальну стійкість! Дякую всім бійцям у Соледарі, які витримують нові й іще жорсткіші штурми окупантів! Це надзвичайно важко: там майже не залишилося цілих стін... Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили", - сказав президент.
Зеленський також зазначив, що майже весь Соледар знищений, життя у місті не лишилось, а "уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів".
"Ось такий вигляд і має божевілля", - додав глава держави.
- Ганна Маляр повідомила, що після невдалої спроби захопити Соледар Донецької області ворог відновив потужний штурм міста.
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