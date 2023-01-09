Про це він сказав у вечірньому зверненні від 9 січня.

Він подякував оборонцям Соледара та зазначив, що саме завдяки їхній стійкості в України тепер є "додатковий час та додаткові сили". Він також розповів, що загальні перспективи України на найближчі тижні - Бахмут, Соледар, Кремінна і Сватове.

"Битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, усе одно результатом цієї важкої та тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають наш Бахмут і проявляють максимальну стійкість! Дякую всім бійцям у Соледарі, які витримують нові й іще жорсткіші штурми окупантів! Це надзвичайно важко: там майже не залишилося цілих стін... Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили", - сказав президент.

Зеленський також зазначив, що майже весь Соледар знищений, життя у місті не лишилось, а "уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів".

"Ось такий вигляд і має божевілля", - додав глава держави.

Ганна Маляр повідомила, що після невдалої спроби захопити Соледар Донецької області ворог відновив потужний штурм міста.

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