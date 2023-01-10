Ворог з трьох боків намагається атакувати Соледар, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ситуація навколо Соледара є продовженням тривалих атакувальних ворожих дій на Бахмут
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог упершись в оборону Бахмута намагається з півдня й півночі обійти Бахмут з метою перерізання ліній забезпечення, але до ліній забезпечення ворогу ще далеко. Соледар розташований на північ від Бахмута і ворог намагається пробитися через місто, щоб вийти на трасу, яка зі Слов'янська забезпечує Бахмут. Ситуація в Соледарі складна. Ворог активізував штурмові дії, додавши нових сил на цю ділянку. ЗСУ завдають ворогу значних втрат", - зауважив Згурець.
За словами експерта, ситуацію навколо Соледара ускладнює те, що раніше ворог захопив Яковлівку Бахмутського району.
"Цей населений пункт з півночі нависає над Соледаром і дозволяє ворогу завдавати удари по долині, де розташований Соледар. Ворог намагається з трьох боків атакувати місто. Туди будуть перекинуті додаткові підрозділи ЗСУ. Вибивати противника буде складно і наша оборона стає жорсткішою. Будемо наступати та звільняти Донбас", - підкреслив Згурець.
- 10 січня Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили атаки росіян в районах Соледара, Бахмута, Мар'їнки та ще 10 населених пунктів.
- Російські окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, аби оточити розташований поблизу цього міста Бахмут
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