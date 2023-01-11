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Головна війна з Росією ЗСУ відбили атаки РФ у 3 областях, а окупанти позбавили доступу до ЗАЕС 1500 робітників, - Генштаб

ЗСУ відбили атаки РФ у 3 областях, а окупанти позбавили доступу до ЗАЕС 1500 робітників, - Генштаб

11 січня, 2023 середа
07:07
війна з Росією ЗСУ

За 10 січня українські воїни відбили атаки ворожих військ в населених пунктах Харківщини, Луганщини та Донеччини. А загарбники позбавили майже 1500 працівників ЗАЕС перепусток та доступу на підприємство

Про це у ранковому зведенні 11 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка - Луганської та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині.

ЗСУ влучили в 3 ворожих пункти управління та 22 райони скупчення окупантів

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Своєю чергою українські ракетники й артилеристи уразили 3 пункти управління, 2 позиції російських ракетних військ та артилерії та 8 районів зосередження живої сили окупантів.

Майже 1500 працівників ЗАЕС лишилися перепусток та доступу на підприємство, окупанти шукають нових робітників у Росії

Зазначається, що російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. 

Так, майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з Росатомом, позбавлені перепусток та доступу на підприємство. 

Тепер загарбники шукають нових працівників для АЕС на території Російської Федерації та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої націоналізації квартир місцевих жителів, які виїхали.

Ворожі війська завдали 6 ракетних та 16 авіаударів по Україні за добу

Противник завдав 6 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей.

На всій території України залишається небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів. У Генштабі закликають при сигналах повітряної тривоги йти в укриття.

Росія не полишає обстрілів з мінометів та артилерії по регіонах України

На Сіверському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони Сеньківки Чернігівської області та Кучерівки, Олександрівки і Покровки на Сумщині.

На Слобожанському напрямку обстріляно райони 19 населених пунктів. Серед них - Соснівка, Зелене, Вовчанськ, Хатнє, Красне, Лопань, Красне Перше та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Вільшаної, Орлянки і Кислівки на Харківщині та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Невське і Червонопопівка на Луганщині та Терни і Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстріли фіксувалися у районах Яковлівки, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Спірного, Дружби та Парасковіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Веселе, Невельське, Георгіївку, Мар’їнку та Первомайське на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь знову потрапили Времівка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони 22 населених пунктів. Серед них - Вільне Поле і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Залізничне, Мала Токмачка, Гуляйполе, Степове, Щербаки і Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку від російських артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура 12 населених пунктів. Зокрема це - Антонівка, Веселе, Республіканець, Дніпровське, Дудчани, Милове, Золота Балка та Херсон. Постраждали мирні люди.

  • Удень 10 січня російські окупанти вкотре обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Інформації про постраждалих не надходило.
  • За 10 січня російські терористи завдали 33 удари по території Сумської області.

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