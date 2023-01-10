Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини з мінометів і ствольної артилерії
Удень 10 січня російські окупанти вкотре обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Інформації про постраждалих не надходило
Про це повідомляє ОК "Північ".
"З 11:50 до 12:45 повідомили про 21 прихід, імовірно, з міномету 120 мм, в район н.п. Сеньківка. Втрат серед о/с та техніки немає", - розповіли військові й зазначили, що про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації немає.
"З 14:15 до 14:25 повідомили про 21 прихід, імовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Кучерівка", - додали в ОК "Північ".
За даними військових, втрати особового складу та техніки відсутні. Також немає інформації про втрати серед мирного населення.
- За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила понад 112 тисяч військових, 1860 безпілотників і 17 катерів і кораблів.
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