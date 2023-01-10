Про це повідомляє ОК "Північ".

"З 11:50 до 12:45 повідомили про 21 прихід, імовірно, з міномету 120 мм, в район н.п. Сеньківка. Втрат серед о/с та техніки немає", - розповіли військові й зазначили, що про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації немає.



"З 14:15 до 14:25 повідомили про 21 прихід, імовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Кучерівка", - додали в ОК "Північ".

За даними військових, втрати особового складу та техніки відсутні. Також немає інформації про втрати серед мирного населення.

За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила понад 112 тисяч військових, 1860 безпілотників і 17 катерів і кораблів.