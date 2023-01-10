Росія втратила в Україні 710 військових, 4 безпілотники та 1 судно за добу

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці. Від 24 лютого 2022 року до 10 січня 2023 року Росія втратила в Україні:

особового складу – близько 112 470 (+710) осіб

танків –3084 (+4) од.

бойових броньованих машин – 6154 (+7) од.

артилерійських систем – 2073 (+4) од.

РСЗВ – 434 (+0) од.

засоби ППО – 217 (+0) од.

літаків – 285 (+0) од.

гелікоптерів – 275 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4).

крилаті ракети – 723 (+0)

кораблі / катери – 17 (+1) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4817 (+8) од.

спеціальна техніка – 183 (+0)

Повідомляється, що остаточні дані уточнюють.

У понеділок, 9 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області, унаслідок чого загинуло двоє людей.

За даними Генштабу, росіяни ведуть наступ на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, зосередилися на захопленні Донеччини.