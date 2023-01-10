Росія втратила в Україні 710 військових, 4 безпілотники та 1 судно за добу
За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила понад 112 тисяч військових, 1860 безпілотників і 17 катерів і кораблів
Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.Від 24 лютого 2022 року до 10 січня 2023 року Росія втратила в Україні:
- особового складу – близько 112 470 (+710) осіб
- танків –3084 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 6154 (+7) од.
- артилерійських систем – 2073 (+4) од.
- РСЗВ – 434 (+0) од.
- засоби ППО – 217 (+0) од.
- літаків – 285 (+0) од.
- гелікоптерів – 275 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1860 (+4).
- крилаті ракети – 723 (+0)
- кораблі / катери – 17 (+1) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4817 (+8) од.
- спеціальна техніка – 183 (+0)
Повідомляється, що остаточні дані уточнюють.
- У понеділок, 9 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області, унаслідок чого загинуло двоє людей.
- За даними Генштабу, росіяни ведуть наступ на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, зосередилися на захопленні Донеччини.
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