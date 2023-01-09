Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Краматорськ, Донецька область. Ракетний удар по місту. Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми. Двоє осіб, які перебували в автівці загинули", - написав Тимошенко.

Раніше РФ ударила по школі в Краматорську, заявивши, що знищила цим ударом понад 600 українських військовослужбовців. Проте ЗСУ спростували російську заяву про втрати, а іноземні журналісти, які відвідали місце удару, повідомили, що він прийшовся по порожній будівлі.

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