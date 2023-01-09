Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що спроби міноборони РФ стверджувати, що російські війська відповіли на український удар 31 грудня по російських позиціях у Макіївці, викликають подальше невдоволення в російському інформаційному просторі.

Так, 8 січня міноборони РФ оголосило, що російські сили провели "операцію відплати" проти українських військ у відповідь на удар по Макіївці, внаслідок якого загинуло до 400 мобілізованих солдатів.

Міноборони Росії неправдиво заявило, що удару у відповідь було завдано по кількох пунктах тимчасової дислокації ЗСУ в Краматорську Донецької області, в результаті якого нібито загинули понад 600 українських військовослужбовців.

Цю заяву спростували ЗСУ, а також іноземні журналісти. Журналісти побували на місці удару в Краматорську та заявили, що він припав порожній школі.

Декілька російських військкорів і блогерів негативно відреагували на заяву міноборони Росії, вказавши, що відомство часто пред'являє фейкові заяви. Пропагандисти розкритикували російське військове керівництво за те, що воно сфабрикувало історію, щоб "помститися" за удар по Макіївці, замість того, щоб покласти на себе відповідальність за втрати, кажуть експерти.

В Інституті зауважили: "Застосування міноборони Росії схеми подання скарг та відплати до багатьох своїх операцій створило негативний зворотний зв'язок із видатними представниками провоєнного російського інформаційного простору".

На початку масованої кампанії ударів по критично важливій інфраструктурі України в жовтні 2022 року міноборони Росії використало аналогічне формулювання "відплати" проти ударів по мосту через Керченську протоку та іншу російську інфраструктуру.

"Міноборони Росії частково використало це формулювання, щоб пом'якшити вимоги з боку провоєнної спільноти "помститися" за дії України, але спровокувало безліч відповідей від військових блогерів з описом інших випадків, за які відомство має однаково "помститися". Таким чином, міноборони Росії створило петлю негативного зворотного зв'язку, в якому вона намагається реагувати на успіхи українських наступальних дій", - йдеться у повідомленні.

Реакція російського міноборони на удар по Макіївці вкотре відкрила можливість для рішучої критики російського військового керівництва щодо ведення війни, додають в ISW.

В ніч на 1 січня 2023 року українська артилерія вразила перетворене росіянами на казарму ПТУ №19 в тимчасово непідконтрольному місті Макіївка Донецької області.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що завдяки точному удару у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників отримали поранення різного ступеня тяжкості.

2 січня в міноборони Росії визнали загибель 63 російських військових у Макіївці, однак 4 січня в російському відомстві підтвердили смерть уже 89 військовослужбовців.

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що удар ЗСУ по казармі РФ у Макіївці є частиною плану українських військових, аби завадити російському наступу.

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