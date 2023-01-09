Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією ISW: Російське міноборони розкритикували за фейкову "операцію відплати" у Краматорську

ISW: Російське міноборони розкритикували за фейкову "операцію відплати" у Краматорську

9 січня, 2023 понедiлок
06:23
війна з Росією Макіївка, наслідки удару в ніч проти 1 січня

В Росії розкритикували міноборони за те, що воно поширило фейкову заяву про "операцію відплати" у Краматорську

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що спроби міноборони РФ стверджувати, що російські війська відповіли на український удар 31 грудня по російських позиціях у Макіївці, викликають подальше невдоволення в російському інформаційному просторі.

Так, 8 січня міноборони РФ оголосило, що російські сили провели "операцію відплати" проти українських військ у відповідь на удар по Макіївці, внаслідок якого загинуло до 400 мобілізованих солдатів.

Міноборони Росії неправдиво заявило, що удару у відповідь було завдано по кількох пунктах тимчасової дислокації ЗСУ в Краматорську Донецької області, в результаті якого нібито загинули понад 600 українських військовослужбовців.

Цю заяву спростували ЗСУ, а також іноземні журналісти. Журналісти побували на місці удару в Краматорську та заявили, що він припав порожній школі.

Декілька російських військкорів і блогерів негативно відреагували на заяву міноборони Росії, вказавши, що відомство часто пред'являє фейкові заяви. Пропагандисти розкритикували російське військове керівництво за те, що воно сфабрикувало історію, щоб "помститися" за удар по Макіївці, замість того, щоб покласти на себе відповідальність за втрати, кажуть експерти.

В Інституті зауважили: "Застосування міноборони Росії схеми подання скарг та відплати до багатьох своїх операцій створило негативний зворотний зв'язок із видатними представниками провоєнного російського інформаційного простору".

На початку масованої кампанії ударів по критично важливій інфраструктурі України в жовтні 2022 року міноборони Росії використало аналогічне формулювання "відплати" проти ударів по мосту через Керченську протоку та іншу російську інфраструктуру.

"Міноборони Росії частково використало це формулювання, щоб пом'якшити вимоги з боку провоєнної спільноти "помститися" за дії України, але спровокувало безліч відповідей від військових блогерів з описом інших випадків, за які відомство має однаково "помститися". Таким чином, міноборони Росії створило петлю негативного зворотного зв'язку, в якому вона намагається реагувати на успіхи українських наступальних дій", - йдеться у повідомленні.

Реакція російського міноборони на удар по Макіївці вкотре відкрила можливість для рішучої критики російського військового керівництва щодо ведення війни, додають в ISW.

  • В ніч на 1 січня 2023 року українська артилерія вразила перетворене росіянами на казарму ПТУ №19 в тимчасово непідконтрольному місті Макіївка Донецької області.
  • Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що завдяки точному удару у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників отримали поранення різного ступеня тяжкості.
  • 2 січня в міноборони Росії визнали загибель 63 російських військових у Макіївці, однак 4 січня в російському відомстві підтвердили смерть уже 89 військовослужбовців.
  • Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив, що удар ЗСУ по казармі РФ у Макіївці є частиною плану українських військових, аби завадити російському наступу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Макіївка
Військові новини
Вбиті росіяни
Читайте також:
7 січня, 2023 субота
"Зібрали опівночі слухати промову Путіна": Важко поранений у Макіївці розповів, як там загинули мобілізовані зі Саратова
Олександр Ткаченко
7 січня, 2023 субота
На початку лютого буде рішення урядової комісії щодо Нижньої Лаври, - Ткаченко
Виктор Орбан
7 січня, 2023 субота
Захід розпочав нову "холодну війну", тому Угорщина має підтримувати відносини з його ворогами, - прем’єр-міністр Угорщини Орбан
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.04
    Купівля 40.04
    Продаж 40.75
  • EUR
    Купівля 41.4
    Продаж 42.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
9 січня
07:20
Китай відправив у космос три нових супутники для перевірки технологій на орбіті
07:07
Ешелон із військовою технікою РФ у Білорусі
РФ перекидає до Білорусі техніку та зброю, зняту з довготривалого зберігання, - Генштаб
06:01
Протести в Бразилії
В Бразилії поліція затримала понад 400 учасників заворушення
05:40
Бойовики Нігерія
У Нігерії бойовики викрали понад 30 людей з вокзалу
05:23
США
"Спроби підірвати демократію": у Байдена відреагували на протести у Бразилії
01:49
Німеччина уряд
Німеччина передала Україні сім потужних генераторів для критичної інфраструктури
01:30
іранські безпілотники
Над авіабазою США в Іраку збито військовий безпілотник, - Reuters
00:41
пам'ятна монета "Воїни Азовсталі"
Тихоокеанська держава випустила пам’ятну монету "Воїн Азовсталі"
2023, неділя
8 січня
23:41
Жаір Болсонару
Прихильники експрезидента Бразилії Болсонару ввірвалися в Конгрес, Верховний суд і палац уряду Планальто, - ЗМІ
23:06
Рівно три роки тому Іран збив український літак зі 176 людьми на борту
22:48
Бойові машини Bradley
Пентагон визначив, яку модифікацію M2 Bradley отримає Україна
22:14
Аналітика
Сергій Згурець
РФ розбивається об українську оборону в Бахмуті. Колонка Сергія Згурця
21:52
Люди Онуфрія бояться "зурочення" й захищають себе "бойовою магією", - Соня Кошкіна
21:49
Володимир Зеленський
Обстріли українських міст під час "перемир’я" вчергове продемонстрували світу брехню РФ, - Зеленський
21:34
Володимир Зеленський
Зеленський: Соледар і Бахмут тримаються, туди будуть перекинуті додаткові підрозділи
21:03
Денис Тарасов (Запоріжжя)
Віддав життя за Україну екскандидат у мери Запоріжжя, адвокат Денис Тарасов
20:59
Михайло Подоляк
Офіційно пропонуємо Грузії передати нам Саакашвілі, - Подоляк
20:31
Румунія
Румунія планує надати українським біженцям безоплатний проїзд на 5 днів
20:25
Олексій Резніков
Росіяни через мобільну гру намагались залучити українських дітей до шпигунства
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Орбан заздрить Путіну
19:54
Папа Римський Франциск
Папа Франциск просить молитися за матерів загиблих воїнів: "як за українських, так і за російських"
19:13
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
ЗСУ збили три гелікоптери окупантів, а росіяни розстріляли 6 осіб, які хотіли здатися в український полон - Генштаб
18:59
Ексклюзив
немовля
У 2023 році в Україні серйозно впаде народжуваність, - академік НАН Лібанова
18:33
Міни в Чорному морі
На Одещині знищили протикорабельну міну
18:18
Швеція - НАТО
Швеція заявила, що Туреччина висуває занадто багато умов для вступу до НАТО
18:05
OPINION
Андрій Кокотюха
Перемога у цій війні з Росією повинна мати український варіант
18:01
Латвія
У Латвії пропонують змінити закон про репатріацію через підвищений інтерес з боку громадян Росії
18:00
Білорусь, Лукашенко
Міноборони Білорусі оголосило про проведення спільних авіанавчань з Росією
17:37
Заява про нібито знищення українських військових у Краматорську є інформаційною операцією Міноборони РФ, - речник ЗСУ
16:48
Василь Симоненко
Цей день в історії: проголошено Гуцульську республіку, народився Василь Симоненко, у метрополітені Москви стався перший теракт
16:39
Оновлено
Обмін полоненими 08.01.2023
Україна повернула з полону 50 воєнних, серед яких є воїни з Маріуполя та Чорнобильської АЕС
16:32
Ліонель Мессі
Володар "Золотого м'яча" ван Бастен пояснив, чому Мессі гірший за Марадону, Пеле та Кройфа
16:27
розмінування, нерозірвані боєприпаси та міни
На Херсонщині місцевий житель підірвався на російській міні
16:23
Ракетний обстріл
Російська армія вдарила з артилерії по прикордонню Чернігівщини
16:17
сніг зима погода
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати на потепління
16:08
Одещина отримала 208 генераторів від Об’єднаних Арабських Еміратів
Одещина отримала 208 генераторів від Об’єднаних Арабських Еміратів
16:01
OPINION
Григорій Маленко
"Прєкрасную Росію будущєго" будуватимуть зеки
15:55
Ексклюзив
Обстріл Бахмута 3 січня
Критична точка битви за Бахмут ще не пройдена, - офіцер ЗСУ Березовець
15:40
Майк Тайсон
Майк Тайсон спрогнозував, хто стане новим абсолютним чемпіоном в надважкій вазі
15:31
Ольга Стефанішина
Незалежно від ситуації на фронті, уряд цьогоріч забезпечить усі соціальні виплати, - Стефанішина
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV