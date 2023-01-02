Про це пише російське пропагандистське видання.

"ЗСУ завдали удару по пункту тимчасової дислокації російських військових у районі Макіївки в "ДНР", загинули 63 особи", - пише росЗМІ.

Скріншот https://ria.ru/. МНС Росії розбирають завали зруйнованої будівлі ПТУ-19 у Макіївці

У російському відомстві зазначили, що обстріл було здійснено з реактивної системи залпового вогню HIMARS, які є на озброєнні ЗСУ.

Раніше журналіст Денис Казанський повідомляв, що ЗСУ завдали удару по казармі окупантів у Макіївці.

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