У міноборони РФ стверджують, що втратили 63 військових унаслідок удару ЗСУ по казармі в Макіївці
У міноборони Росії визнали загибель 63 російських військових унаслідок удару ЗСУ по казармі в окупованій Макіївці у ніч на 1 січня
Про це пише російське пропагандистське видання.
"ЗСУ завдали удару по пункту тимчасової дислокації російських військових у районі Макіївки в "ДНР", загинули 63 особи", - пише росЗМІ.
Скріншот https://ria.ru/. МНС Росії розбирають завали зруйнованої будівлі ПТУ-19 у Макіївці
У російському відомстві зазначили, що обстріл було здійснено з реактивної системи залпового вогню HIMARS, які є на озброєнні ЗСУ.
- Раніше журналіст Денис Казанський повідомляв, що ЗСУ завдали удару по казармі окупантів у Макіївці.
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